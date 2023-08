Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 45,55 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 45,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 45,50 EUR. Bei 45,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 11,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 16,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,37 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

