Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gesucht

Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 71,85 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 72,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 669 Stück.

Bei 82,70 EUR erreichte der Titel am 29.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Bei 60,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.03.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,80 EUR. Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,11 EUR je Aktie.

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA entwickelt, produziert und vertreibt seit 1889 Geräte und Systeme in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik. Zu den Kunden zählen Unternehmen und Institutionen aus der Notfall- und Akutmedizin, dem Personenschutz wie auch aus den Einsatzbereichen stationäre und mobile Gasmesstechnik oder Gefahrenmanagement. Zu den Produkten gehören Anästhesiearbeitsplätze, Beatmungsgeräte, Patientenmonitoring, und Geräte für die Versorgung von Neugeborenen und speziell auch Frühchen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch IT-Lösungen für den OP und Gasmanagementsysteme und bietet so eine umfassende Ausrüstung für Krankenhäuser. Im Bereich Sicherheit bedient Dräger Feuerwehr, Rettungsdienste, Behörden und die Industrie mit ganzheitlichen Gefahrenmanagementsystemen, wozu Atemschutzausrüstung, Gasmesssysteme, Tauchtechnik oder Alkohol- und Drogenmessgeräte gehören. Zudem werden für Kunden spezielle Lösungen entwickelt wie Brandübungsanlagen, Trainingskonzepte und Schulungen.

