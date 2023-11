Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk schiebt sich am Nachmittag vor

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 47,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 47,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 48,00 EUR. Bei 48,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 3.166 Stück.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (38,55 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 19,44 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 649,49 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,50 EUR je Drägerwerk-Aktie.

