Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR zu.

Um 11:41 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 51,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 52,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 623 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 38,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 33,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 649,49 EUR gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 3,82 EUR im Jahr 2023 aus.

