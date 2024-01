Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Dienstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 51,00 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 1,5 Prozent auf 51,00 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 50,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,90 EUR. Zuletzt wechselten 602 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 9,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 39,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 649,49 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 649,49 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

