Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 46,30 EUR abwärts.

Um 15:41 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 46,30 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,30 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,15 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 6.113 Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,38 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.03.2023 auf bis zu 39,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,98 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter