Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Freitagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 47,20 EUR.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 47,20 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,15 EUR nach. Bei 47,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 252 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2023 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 EUR am 22.03.2023. Abschläge von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,33 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

