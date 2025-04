Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 68,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 68,30 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 898 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 1,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 72,67 EUR.

Am 29.10.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 3,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 774,57 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,42 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

SDAX-Handel aktuell: SDAX freundlich

Börse Frankfurt: SDAX-Anleger greifen am Mittag zu