Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag tiefer

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 44,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 10:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 44,95 EUR. Bei 44,25 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 7.363 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,02 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,37 EUR aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein

Drägerwerk-Aktie gefragt: Drägerwerk schreibt schwarze Zahlen

Drägerwerk-Aktie: Drägerwerk vermeldet Umsatzsprung mit Gewinnen