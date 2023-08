Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Abschlägen

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 44,50 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 44,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 44,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 736 Drägerwerk-Aktien.

Am 06.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,16 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,37 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Drägerwerk vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,44 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 724,60 EUR – ein Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,56 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

