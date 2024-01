Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 51,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:30 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 51,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 51,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.928 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 8,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,89 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 53,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,00 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben