Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 55,40 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 55,40 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,00 EUR ab. Bei 55,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 3.361 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 57,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,83 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Drägerwerk-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 29.10.2024 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

