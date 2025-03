Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Mittag

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 55,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 55,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 55,20 EUR. Bei 54,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 692 Aktien.

Am 07.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,55 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,67 EUR an.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

