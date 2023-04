Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Draegerwerk 38,90 EUR

Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,35 EUR an der Tafel. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 42,25 EUR. Mit einem Wert von 42,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.566 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 38,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 10,86 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,05 EUR an.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2023 wird am 28.04.2023 erwartet. Drägerwerk dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Aktie aus.

