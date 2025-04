Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,8 Prozent auf 62,80 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,8 Prozent auf 62,80 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 62,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.408 Drägerwerk-Aktien.

Bei 69,50 EUR erreichte der Titel am 01.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 10,67 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,67 EUR an.

Am 31.03.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,08 Mrd. EUR – ein Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Drägerwerk dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

