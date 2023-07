Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 43,85 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 43,85 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 43,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 8 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,50 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 19,73 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,20 EUR am 29.09.2022. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 14,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Drägerwerk ein Ergebnis je Aktie von -1,44 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 724,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

