Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 51,10 EUR. Bei 51,30 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.002 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 32,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 52,03 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,50 EUR je Aktie.

