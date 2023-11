Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Freitagvormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 50,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 50,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 50,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR an. Gewinne von 2,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 38,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,03 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 3,50 EUR im Jahr 2023 aus.

