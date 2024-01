Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag freundlich

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 51,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 10:23 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 51,40 EUR. Bei 51,80 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 50,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.098 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,73 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2023 auf bis zu 39,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 23,15 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

