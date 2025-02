Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

So bewegt sich Drägerwerk

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Drägerwerk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 56,00 EUR.

Mit einem Kurs von 56,00 EUR zeigte sich die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel um 15:46 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 56,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,40 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.528 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 57,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 2,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,64 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2024. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 774,57 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.04.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Analysten sehen bei Drägerwerk-Aktie Potenzial

Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich fester