Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 55,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 55,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 55,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,50 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 261 Aktien.

Am 24.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,88 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Mit Abgaben von 24,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 788,50 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

