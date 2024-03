Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Montagnachmittag ausgebremst

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 46,50 EUR.

Die Aktie verlor um 15:20 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 46,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 46,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,05 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 3.796 Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 17,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 14,84 Prozent wieder erreichen.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,190 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Am 06.03.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

