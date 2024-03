Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 46,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 08:56 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 46,65 EUR. Bei 46,65 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 46,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 202 Drägerwerk-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,40 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 20,90 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.03.2023 Kursverluste bis auf 39,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 17,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,190 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,723 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 724,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,97 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Handel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus