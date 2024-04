Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 51,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:44 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 51,50 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,60 EUR. Bei 51,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.361 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei einem Wert von 40,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,723 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 724,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 724,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je Aktie aus.

