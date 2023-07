Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 43,15 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 43,15 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 43,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,30 EUR. Zuletzt wechselten 182 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,37 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,44 EUR gegenüber -1,44 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 724,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 649,49 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

April 2023: So schätzen Experten die Drägerwerk-Aktie ein

Drägerwerk-Aktie im Plus: Drägerwerk schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Drägerwerk hält nach starker Umsatzentwicklung an Prognose fest: Drägerwerk-Aktie gefragt