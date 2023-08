Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 45,35 EUR.

Die Aktie legte um 11:26 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 45,35 EUR zu. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,35 EUR zu. Bei 44,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.699 Drägerwerk-Aktien.

Am 06.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 18,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,37 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

