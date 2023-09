Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 44,90 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 44,90 EUR. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 44,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 429 Drägerwerk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,40 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2023. 14,48 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 17,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Drägerwerk die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

