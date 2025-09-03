Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,00 EUR ab.

Um 09:00 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 67,00 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,80 EUR ab. Bei 66,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 9,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 779,99 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht