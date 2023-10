Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 42,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 42,70 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 42,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 42,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.327 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 16,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,03 EUR an.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,76 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Schwacher Handel: SDAX beginnt die Sitzung im Minus