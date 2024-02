Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Drägerwerk

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag in Rot

MDAX-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren eingebracht

Equitable access to care for mothers and children

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag fester

Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Rot

Montagshandel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart

Heute im Fokus

RWE will an Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke teilnehmen. Umsatz und Gewinn bei Estée Lauder über den Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt. SFC Energy übertrifft Jahresziele dank starkem Schlussquartal. Gaza-Krieg bremst Wachstum bei McDonald's. Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten.