Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 56,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 56,20 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 56,20 EUR. Mit einem Wert von 55,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.918 Drägerwerk-Aktien.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 57,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 33,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,94 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 774,57 Mio. EUR.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2024 wird am 03.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,02 EUR je Aktie.

