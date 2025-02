Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gibt am Mittwochvormittag ab

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 55,80 EUR abwärts.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 55,80 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 55,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 186 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,20 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,51 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 EUR, nach 0,94 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,77 Prozent zurück. Hier wurden 774,57 Mio. EUR gegenüber 788,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,02 EUR im Jahr 2024 aus.

