Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 45,85 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 45,85 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,85 EUR ein. Bei 46,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 245 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 39,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,190 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,723 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,97 EUR je Aktie.

