Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 46,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 46,10 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,05 EUR nach. Bei 46,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 64 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. 21,91 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 39,60 EUR fiel das Papier am 22.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 14,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,190 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,723 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 649,49 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 724,60 EUR ausgewiesen.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Drägerwerk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Handel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus