Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Plus

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 56,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 56,00 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 56,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.044 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 32,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 EUR, nach 0,94 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 774,57 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 03.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Start

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen