Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 55,20 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 55,20 EUR. Bei 55,20 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,80 EUR. Zuletzt wechselten 42 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,00 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 4,83 Prozent niedriger. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 774,57 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,77 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 03.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 6,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

