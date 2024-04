Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 51,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 51,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,10 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 130 Aktien.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 9,98 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2023 bei 40,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 20,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,33 EUR an.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 724,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 724,60 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Was Analysten von der Drägerwerk-Aktie erwarten

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus

Fehlende Impulse in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels kaum bewegt