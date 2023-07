Drägerwerk Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Drägerwerk

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 43,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:20 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 43,10 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 42,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.458 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,81 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,37 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

