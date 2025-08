Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 67,00 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 67,00 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,70 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 4.931 Aktien.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 37,01 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

