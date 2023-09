Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag verlustreich

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 44,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 44,60 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 44,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.093 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 38,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 31.10.2024.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

MSCI Small Cap Index: Instone, OHB und Drägerwerk müssen Index verlassen

Drägerwerk-Aktie höher: Drägerwerk ruft Beatmungsgerät wegen möglicher Verunreinigung zurück

So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein