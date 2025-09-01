Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Freitagvormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 68,20 EUR.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 68,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,20 EUR. Bei 68,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 370 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 6,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,12 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,97 EUR je Aktie.

