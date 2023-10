Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 44,30 EUR.

Die Aktie legte um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,30 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,55 EUR. Bei 43,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.630 Drägerwerk-Aktien.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,45 EUR am 18.10.2022. Mit Abgaben von 13,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,03 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,76 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

