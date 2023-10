Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag in Rot

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 43,45 EUR.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 43,45 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,45 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 51,40 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,30 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,51 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 52,03 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je Drägerwerk-Aktie.

