Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 46,05 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:36 Uhr um 0,1 Prozent auf 46,05 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.004 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



