Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 46,65 EUR.

Die Aktie legte um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 46,65 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,65 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,80 EUR. Zuletzt wechselten 2.958 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 16,99 Prozent niedriger. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 724,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 649,49 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Drägerwerk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

