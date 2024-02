Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Dienstagvormittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 45,95 EUR nach.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 45,95 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,80 EUR. Bei 45,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 16,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: SDAX im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start stärker