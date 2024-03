Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Vormittag ins Minus

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 46,15 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 46,15 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,30 EUR. Bisher wurden heute 696 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 39,60 EUR fiel das Papier am 22.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,190 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,723 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,33 EUR aus.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Handel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus