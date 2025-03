Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Kursplus

Drägerwerk im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 56,50 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 56,50 EUR zu. Bei 57,30 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 56,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.202 Drägerwerk-Aktien.

Am 07.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,65 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 42,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 33,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,67 EUR aus.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR im Vergleich zu 788,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Drägerwerk dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 6,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

