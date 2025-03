Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 57,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 57,50 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,60 EUR zu. Mit einem Wert von 56,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.553 Drägerwerk-Aktien.

Am 07.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,87 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 36,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 29.10.2024 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

