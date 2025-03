Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Vormittag fester

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 56,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 56,80 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 56,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2025 bei 58,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,70 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 788,50 Mio. EUR eingefahren.

Am 03.04.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

